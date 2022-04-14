Tokenomika pro Aster Staked BNB (ASBNB)

Tokenomika pro Aster Staked BNB (ASBNB)

Zjistěte klíčové informace o Aster Staked BNB (ASBNB), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Aster Staked BNB (ASBNB)

Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first.

Aster's asBNB is a BNB liquid staking derivative that accrue rewards from Binance Launchpools, HODLer airdrops and Megadrops.

Oficiální webové stránky:
https://www.asterdex.com/en/earn
Bílá kniha:
https://docs.asterdex.com/product/aster-earn/earn/mint-asbnb

Aster Staked BNB (ASBNB): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Aster Staked BNB (ASBNB), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 255.49M
$ 255.49M$ 255.49M
Celkový objem:
$ 282.49K
$ 282.49K$ 282.49K
Objem v oběhu:
$ 282.49K
$ 282.49K$ 282.49K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 255.49M
$ 255.49M$ 255.49M
Historické maximum:
$ 904.48
$ 904.48$ 904.48
Historické minimum:
$ 326.84
$ 326.84$ 326.84
Aktuální cena:
$ 901.85
$ 901.85$ 901.85

Tokenomika Aster Staked BNB (ASBNB): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Aster Staked BNB (ASBNB) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ASBNB, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ASBNB, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ASBNB rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuASBNB!

Předpověď ceny ASBNB

Chcete vědět, kam může ASBNB zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ASBNB kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.