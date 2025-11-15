Tokenomika pro AssetMantle (MNTL)

Zjistěte klíčové informace o AssetMantle (MNTL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 23:55:25 (UTC+8)
USD

AssetMantle (MNTL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro AssetMantle (MNTL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 255.43K
$ 255.43K$ 255.43K
Celkový objem:
$ 2.32B
$ 2.32B$ 2.32B
Objem v oběhu:
$ 2.31B
$ 2.31B$ 2.31B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 256.57K
$ 256.57K$ 256.57K
Historické maximum:
$ 0.831444
$ 0.831444$ 0.831444
Historické minimum:
$ 0.00007345
$ 0.00007345$ 0.00007345
Aktuální cena:
$ 0.00011064
$ 0.00011064$ 0.00011064

Informace o AssetMantle (MNTL)

Oficiální webové stránky:
https://assetmantle.one/

Tokenomika AssetMantle (MNTL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro AssetMantle (MNTL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MNTL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MNTL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MNTL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMNTL!

Předpověď ceny MNTL

Chcete vědět, kam může MNTL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MNTL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

