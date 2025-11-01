AssetMantle Cena (MNTL)
--
0.00%
-24.20%
-24.20%
Cena AssetMantle (MNTL) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se MNTL obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MNTL v historii je $ 0.831444, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MNTL se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o 0.00% a za posledních 7 dní o -24.20%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace AssetMantle je $ 255.43K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MNTL je 2.31B, přičemž celková zásoba je 2319003164.752571. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 256.57K.
Během dnešního dne byla změna ceny AssetMantle na USD $ 0.0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny AssetMantle na USD $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny AssetMantle na USD $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny AssetMantle na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0.0
|0.00%
|30 dní
|$ 0
|-47.55%
|60 dní
|$ 0
|-53.40%
|90 dní
|$ 0
|--
AssetMantle is a multi-tenant NFT marketplace framework that enables creators and collectors to securely mint, own, and trade digital assets on its fast-finality blockchain.
The AssetMantle no-code toolset enables creators to create customized assets and marketplaces in a permission-less manner.
Collectors can own the assets minted across these marketplaces and compatible chains in a singular wallet that can be transacted with minimal gas and a lower carbon footprint.
Built on the interNFT standard, AssetMantle implements an end-to-end stack of open-source modular tools that developers can modify to fit advanced use cases.
The objective of AssetMantle is to provide a platform that enables a diverse set of NFTs use cases that extend beyond arts and collectibles and can potentially change the representation of rights and ownership of real-world assets like real estate and other commodities.
Mantle (MNTL) is the token for the AssetMantle ecosystem.
