Dnešní aktuální cena ask the Sandwich by Virtuals je 0.00004054 USD. Sledujte aktualizace cen SANWCH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SANWCH.

Více informací o SANWCH

Informace o ceně SANWCH

Co je to SANWCH

Oficiální webové stránky SANWCH

Tokenomika pro SANWCH

Předpověď cen SANWCH

ask the Sandwich by Virtuals Cena (SANWCH)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SANWCH na USD

+24.60%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
Graf aktuální ceny ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:26:53 (UTC+8)

Informace o ceně ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00003131
Nejnižší za 24 h
$ 0.00004175
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00003131
$ 0.00004175
$ 0.00007472
$ 0.00001659
+0.61%

+22.65%

+49.50%

+49.50%

Cena ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) v reálném čase je $0.00004054. Za posledních 24 hodin se SANWCH obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00003131 do maxima $ 0.00004175, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SANWCH v historii je $ 0.00007472, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00001659.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SANWCH se za poslední hodinu změnila o +0.61%, za 24 hodin o +22.65% a za posledních 7 dní o +49.50%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH)

$ 40.52K
--
$ 40.52K
999.44M
999,436,564.553854
Aktuální tržní kapitalizace ask the Sandwich by Virtuals je $ 40.52K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SANWCH je 999.44M, přičemž celková zásoba je 999436564.553854. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 40.52K.

Historie cen v USD pro ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH)

Během dnešního dne byla změna ceny ask the Sandwich by Virtuals na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny ask the Sandwich by Virtuals na USD  $ +0.0000170098.
Za posledních 60 dní byla změna ceny ask the Sandwich by Virtuals na USD  $ +0.0000054812.
Za posledních 90 dní byla změna ceny ask the Sandwich by Virtuals na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+22.65%
30 dní$ +0.0000170098+41.96%
60 dní$ +0.0000054812+13.52%
90 dní$ 0--

Co je ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH)

This sandwich will talk to you, I (Ceazor) will talk to it and try to teach it DeFi.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny ask the Sandwich by Virtuals (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro ask the Sandwich by Virtuals.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny ask the Sandwich by Virtuals!

SANWCH na místní měny

Tokenomika pro ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH)

Pochopení tokenomiky ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SANWCH hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH)

Jakou hodnotu má dnes ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH)?
Aktuální cena SANWCH v USD je 0.00004054 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SANWCH v USD?
Aktuální cena SANWCH v USD je $ 0.00004054. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace ask the Sandwich by Virtuals?
Tržní kapitalizace SANWCH je $ 40.52K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SANWCH v oběhu?
Objem SANWCH v oběhu je 999.44M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SANWCH?
SANWCH dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00007472 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SANWCH?
SANWCH dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00001659 USD.
Jaký je objem obchodování SANWCH?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SANWCH je -- USD.
Dosáhne SANWCH letos vyšší ceny?
SANWCH může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSANWCH, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

