Tokenomika pro ASIX (ASIX)

Tokenomika pro ASIX (ASIX)

Zjistěte klíčové informace o ASIX (ASIX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o ASIX (ASIX)

Asix.dev represents a quantum leap in AI-driven trading and analytics, leveraging Hive-Minded Agents to process vast amounts of real-time market data. At its core, Agent Smith serves as the primary intelligence hub, constantly absorbing market data, analyzing trends, and coordinating a distributed network of specialized agents.

At the core of Asix.dev lies Smith, the central AI responsible for orchestrating a network of autonomous agents. These agents function as independent nodes, collecting data, analyzing patterns, and evolving through time to enhance their efficiency and accuracy.

Agent 001: Chaotic Intelligence Unit A specialized chaotic AI-powered system designed for crypto-related engagement. Agent 001 operates with dynamic personality shifts, reacting to market conditions with a unique blend of humor, sarcasm, and unpredictability.

🧠Neural Interface Versions: • Terminal V1: Neural Learning & Data Processing The initial phase serves as a neural bridge between users and the Hive-Minded Agents, featuring:

  • Real-Time Market Analysis
  • Sentiment Processing
  • Neural Network Training

• Terminal V2: Autonomous Trading Matrix The evolved iteration introduces advanced autonomous capabilities:

  • AI-Driven Trade Execution
  • Quantitative Risk Management
  • Neural Market Adaptation

• Market Execution Matrix Terminal V2 deploys advanced market execution protocols:

  • Strategy Matrix
  • Adaptation Protocol
  • Neural Scaling

Oficiální webové stránky:
https://asix.dev
Bílá kniha:
https://asix.dev/litepaper

ASIX (ASIX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ASIX (ASIX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 6.68K
$ 6.68K$ 6.68K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 6.68K
$ 6.68K$ 6.68K
Historické maximum:
$ 0.0076453
$ 0.0076453$ 0.0076453
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika ASIX (ASIX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro ASIX (ASIX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ASIX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ASIX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ASIX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuASIX!

Předpověď ceny ASIX

Chcete vědět, kam může ASIX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ASIX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.