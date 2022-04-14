Tokenomika pro ASIX (ASIX)
Asix.dev represents a quantum leap in AI-driven trading and analytics, leveraging Hive-Minded Agents to process vast amounts of real-time market data. At its core, Agent Smith serves as the primary intelligence hub, constantly absorbing market data, analyzing trends, and coordinating a distributed network of specialized agents.
At the core of Asix.dev lies Smith, the central AI responsible for orchestrating a network of autonomous agents. These agents function as independent nodes, collecting data, analyzing patterns, and evolving through time to enhance their efficiency and accuracy.
Agent 001: Chaotic Intelligence Unit A specialized chaotic AI-powered system designed for crypto-related engagement. Agent 001 operates with dynamic personality shifts, reacting to market conditions with a unique blend of humor, sarcasm, and unpredictability.
🧠Neural Interface Versions: • Terminal V1: Neural Learning & Data Processing The initial phase serves as a neural bridge between users and the Hive-Minded Agents, featuring:
- Real-Time Market Analysis
- Sentiment Processing
- Neural Network Training
• Terminal V2: Autonomous Trading Matrix The evolved iteration introduces advanced autonomous capabilities:
- AI-Driven Trade Execution
- Quantitative Risk Management
- Neural Market Adaptation
• Market Execution Matrix Terminal V2 deploys advanced market execution protocols:
- Strategy Matrix
- Adaptation Protocol
- Neural Scaling
ASIX (ASIX): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ASIX (ASIX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika ASIX (ASIX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro ASIX (ASIX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů ASIX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu ASIX, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
