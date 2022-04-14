Tokenomika pro Asap Sniper Bot (ASAP)

Tokenomika pro Asap Sniper Bot (ASAP)

Zjistěte klíčové informace o Asap Sniper Bot (ASAP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Asap Sniper Bot (ASAP)

Auto discord dex sniper BOT The fastest discord DEX (uniswap, pancakeswap ) sniper bot , Be the first to buy the next 1000X tokens. Features The fatest discord dex sniper bot.

New Token listing Manual Buy/Sell Auto-Buying Degen Vault Hold & Earn

Auto - Buying Automatically buy any token while asleep using Asap auto buying sniping feature. Degen Vault 20% of the taxed funds will be loaded in the bot which we will be used to ape into new tokens and share profits with holders .

Oficiální webové stránky:
https://asap.bot

Asap Sniper Bot (ASAP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Asap Sniper Bot (ASAP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 17.00K
$ 17.00K$ 17.00K
Celkový objem:
$ 594.49M
$ 594.49M$ 594.49M
Objem v oběhu:
$ 594.49M
$ 594.49M$ 594.49M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 17.00K
$ 17.00K$ 17.00K
Historické maximum:
$ 0.00865169
$ 0.00865169$ 0.00865169
Historické minimum:
$ 0.00001713
$ 0.00001713$ 0.00001713
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Asap Sniper Bot (ASAP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Asap Sniper Bot (ASAP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ASAP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ASAP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ASAP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuASAP!

Předpověď ceny ASAP

Chcete vědět, kam může ASAP zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ASAP kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.