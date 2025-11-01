BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Aryoshin je 0 USD. Sledujte aktualizace cen ARY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ARY.

Více informací o ARY

Informace o ceně ARY

Co je to ARY

Oficiální webové stránky ARY

Tokenomika pro ARY

Předpověď cen ARY

Aryoshin Cena (ARY)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 ARY na USD

Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
Graf aktuální ceny Aryoshin (ARY)
Informace o ceně Aryoshin (ARY) (USD)

Cena Aryoshin (ARY) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se ARY obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ARY v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ARY se za poslední hodinu změnila o +0.09%, za 24 hodin o +1.64% a za posledních 7 dní o -4.05%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Aryoshin (ARY)

Aktuální tržní kapitalizace Aryoshin je $ 22.38K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ARY je 980.80B, přičemž celková zásoba je 980798920511.1364. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 22.38K.

Historie cen v USD pro Aryoshin (ARY)

Během dnešního dne byla změna ceny Aryoshin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Aryoshin na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Aryoshin na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Aryoshin na USD  $ 0.

Dnes$ 0+1.64%
30 dní$ 0-20.65%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Aryoshin (ARY)

Aryoshin is a CRC20 memecoin launched in May 2024 on Cronos and zkCronos, with a fixed supply of 999,999,999,999 ARY and immutable parameters, including full supply, renounced ownership, no trading fees, and no mint function. Its ecosystem extends beyond the token itself, encompassing three NFT collections (including Aryzen), a Web2 competitive module called AryzenArena integrated via the Ebisus Bay API, and a Discord bot providing off-chain reward claims. ZenFinance, the core DeFi layer, is planned to coordinate future financial interactions, giving the ARY token sustainable utility across social, gaming, and financial applications.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Aryoshin (ARY)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Aryoshin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Aryoshin (ARY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Aryoshin (ARY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Aryoshin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Aryoshin!

Tokenomika pro Aryoshin (ARY)

Pochopení tokenomiky Aryoshin (ARY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ARY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Aryoshin (ARY)

Jakou hodnotu má dnes Aryoshin (ARY)?
Aktuální cena ARY v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ARY v USD?
Aktuální cena ARY v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Aryoshin?
Tržní kapitalizace ARY je $ 22.38K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ARY v oběhu?
Objem ARY v oběhu je 980.80B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ARY?
ARY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ARY?
ARY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování ARY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ARY je -- USD.
Dosáhne ARY letos vyšší ceny?
ARY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenARY, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Aryoshin (ARY)

11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

