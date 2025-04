Co je ARTL (ARTL)

Artlink Coin (ARTL coin) is a payment service token that can be utilized by combining blockchain and art. By combining artificial intelligence technology and blockchain technology, information transparency and authenticity can be checked. In addition, it is designed to create non-fungible tokens using NFT (Non-Fungible Token) blockchain technology and to guarantee users' ownership of digital assets. ARTL was developed to lead the development of the market by becoming a leader in a new art business that combines blockchain with the art industry. ARTL aims to achieve the perfect realization of decentralization and was issued to stand at the center of a digital currency and next-generation blockchain art platform. The official English name of Art Link Coin is ‘Art & Link Coin’, and ‘ARTL’ is used as the symbol name. ARTL coin is a coin that can be used on the self-developed Artique platform.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj ARTL (ARTL) Oficiální webová stránka