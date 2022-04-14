Tokenomika pro Artificial Isle Clams (CLAMS)

Tokenomika pro Artificial Isle Clams (CLAMS)

Zjistěte klíčové informace o Artificial Isle Clams (CLAMS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Artificial Isle Clams (CLAMS)

Artificial Isle is an interactive game show where AI agents with distinct personalities live, interact, and compete for support through users voting for their favorite agent using Clams.

Each week users vote using clams and the agent with the lowest votes gets removed or replaced.

Observe the agents as they interact across the island Support your favorites through clams Check back weekly to see who stays and who goes Get to know each agent's unique personality

Oficiální webové stránky:
https://artificialisle.lol

Artificial Isle Clams (CLAMS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Artificial Isle Clams (CLAMS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 22.51K
Celkový objem:
$ 988.71M
Objem v oběhu:
$ 948.49M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 23.46K
Historické maximum:
$ 0.00066865
Historické minimum:
$ 0.00001266
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Artificial Isle Clams (CLAMS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Artificial Isle Clams (CLAMS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CLAMS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CLAMS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CLAMS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCLAMS!

Předpověď ceny CLAMS

Chcete vědět, kam může CLAMS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CLAMS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.