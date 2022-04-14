Tokenomika pro aRIA Currency (RIA)

Zjistěte klíčové informace o aRIA Currency (RIA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o aRIA Currency (RIA)

Next Generation Real World Asset (RWA) Token – a Super Fast, peer 2 peer Electronic Cash System with a very low transaction fee. built on the Solana Blockchain which is known for the highest security and fastest block time. Be your own bank with full control of your digital assets. Or just hold for passive income. We will soon set up a staking and rewards website and app. This will allow for you to pay for things in the real world and stake your tokens for rewards.

Oficiální webové stránky:
https://nextgen.ariacurrency.com/

aRIA Currency (RIA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro aRIA Currency (RIA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.58K
Celkový objem:
$ 9.99B
Objem v oběhu:
$ 9.99B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.58K
Historické maximum:
$ 1.011
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika aRIA Currency (RIA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro aRIA Currency (RIA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů RIA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu RIA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro RIA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRIA!

Předpověď ceny RIA

Chcete vědět, kam může RIA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen RIA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.