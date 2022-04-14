Tokenomika pro Arcturian AI by Virtuals (LIGHT)
Informace o Arcturian AI by Virtuals (LIGHT)
Arcturian Labs is a next-generation AI venture builder, crafting intelligent agents to power the Virtuals ecosystem. Our mission is to forge foundational AI primitives that drive the rise of the Agentic Economy, a new digital frontier where artificial intelligence coexists, evolves, transacts, and thrives.
We incubate and launch AI agents both in-house and in collaboration with visionary AI entrepreneurs, offering support through our venture studio model. Our goal is to accelerate the deployment of advanced AI agents that provide meaningful utility to the Virtuals economy and beyond.
Arcturian AI by Virtuals (LIGHT): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Arcturian AI by Virtuals (LIGHT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Arcturian AI by Virtuals (LIGHT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Arcturian AI by Virtuals (LIGHT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů LIGHT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu LIGHT, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.