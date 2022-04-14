Tokenomika pro Archie the Cigar Poodle (ARCHIE)

Zjistěte klíčové informace o Archie the Cigar Poodle (ARCHIE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Archie the Cigar Poodle (ARCHIE)

Meet Archie a 4 year old mini poodle full of life and love who has a 50% chance of beating an illness . Dev created this project because he can’t live with the fact of losing his soulmate , therefore to ensure his beloved pet lives forever in cyberspace he launched this project. Help us immortalize Archie and make him a legendary top dog ❤ Paws-itive vibes only, and a good cigar never hurts!" The perfect blend of humor, style, and joy. Whether you’re a dog lover, a cigar aficionado, or just someone who appreciates a good laugh, Archie is sure to bring a smile to your face.

So, get ready to join the pack and make some un-fur-gettable memories with Archie the Cigar Poodle! Let’s make billions together and smoke it all !

Oficiální webové stránky:
https://archiethecigarpoodle.com/

Archie the Cigar Poodle (ARCHIE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Archie the Cigar Poodle (ARCHIE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 21.35K
Celkový objem:
$ 976.74M
Objem v oběhu:
$ 976.74M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 21.35K
Historické maximum:
$ 0
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Archie the Cigar Poodle (ARCHIE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ARCHIE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ARCHIE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ARCHIE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuARCHIE!

Předpověď ceny ARCHIE

Chcete vědět, kam může ARCHIE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ARCHIE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.