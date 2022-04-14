Tokenomika pro ArcherSwap Hunter (HUNT)
Informace o ArcherSwap Hunter (HUNT)
What is the project about?
$HUNT is a next-generation CORE reward token on the Core Chain ecosystem.
What makes your project unique?
2% of every transaction made with the $HUNT tokens, goes back to holders of $HUNT in Core Chain rewards.
History of your project.
ArcherSwap brings benefits to users not just by trading and farming but profit opportunities through NFT, GameFi and great potential new projects launching from our very own BowPad (Launchdpad).
What’s next for your project?
IBOs and Lending
What can your token be used for?
CORE rebases and staking on pool
ArcherSwap Hunter (HUNT): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ArcherSwap Hunter (HUNT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika ArcherSwap Hunter (HUNT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro ArcherSwap Hunter (HUNT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů HUNT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu HUNT, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro HUNT rozumíte
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.