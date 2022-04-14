Tokenomika pro Arcadium (ARCADIUM)
Informace o Arcadium (ARCADIUM)
The Stadium Arcadium is the world's first user-owned yield farm! All pools emit both MYFRIENDS and ARCADIUM tokens. Stakers in our single MYFRIENDS pool receive proportional distributions of 75% of deposit fees, 50% of all other platform income, 3% of the 6.66% ARCADIUM transfer tax, and a swap to Layer 3 tokens. ARCADIUM receives 25% of deposit fees for AMM support, 50% of all other platform income, and 100% of all buyback support, including direct buybacks. Our indirect buybacks include Pulsar games that accept ARCADIUM and yield USDC as price money. We also purchased 300 PolyPunks that we will trade for ARCADIUM. Welcome to the Stadium Arcadium, where we truly take user benefits to the next level!
Arcadium (ARCADIUM): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Arcadium (ARCADIUM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Arcadium (ARCADIUM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Arcadium (ARCADIUM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů ARCADIUM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu ARCADIUM, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro ARCADIUM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuARCADIUM!
Předpověď ceny ARCADIUM
Chcete vědět, kam může ARCADIUM zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ARCADIUM kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.