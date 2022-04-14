Tokenomika pro Arbion AI (ARAI)

Zjistěte klíčové informace o Arbion AI (ARAI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Arbion AI (ARAI)

Arbion AI — The AI Protocol for Web3 Automation

Arbion AI empowers developers, projects, and startups to deploy customizable AI agents that seamlessly connect with CEX, DEX, DeFi protocols, and external data feeds through plug & play APIs.

No complex setup. Fully decentralized. Privacy-first.

Key Features:

No-Code AI Agent Deployment Launch AI-driven automation without writing a single line of code.

Auto-Generated API Integrations Simplified API generation to connect with blockchain, exchanges, and off-chain data.

Multi-Platform Connectivity Integrate with CEXs, DEXs, DeFi protocols, Telegram, and more.

Privacy-Focused with zkML Technology Execute AI tasks in a secure, privacy-preserving environment using zero-knowledge machine learning.

Arbion AI is built for the next generation of Web3 builders.

Explore more at arbion.org

Oficiální webové stránky:
https://arbion.org/

Arbion AI (ARAI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Arbion AI (ARAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 25.49K
$ 25.49K$ 25.49K
Celkový objem:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 90.00M
$ 90.00M$ 90.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 28.32K
$ 28.32K$ 28.32K
Historické maximum:
$ 0.00983871
$ 0.00983871$ 0.00983871
Historické minimum:
$ 0.00014462
$ 0.00014462$ 0.00014462
Aktuální cena:
$ 0.00028321
$ 0.00028321$ 0.00028321

Tokenomika Arbion AI (ARAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Arbion AI (ARAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ARAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ARAI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ARAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuARAI!

Předpověď ceny ARAI

Chcete vědět, kam může ARAI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ARAI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

