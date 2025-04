Co je Arbidex (ARX)

Arbitrum Exchange is one of the first decentralized exchanges (DEX) with an automated market-maker (AMM) on the Arbitrum . Compared to its competitors, Arbitrum Exchange allows the swapping of crypto assets with the lowest fees! Rewards from Yield Farming are among the most lucrative in the entire Arbitrum. Additionally, Arbitrum Exchange offers a unique feature that allows users to stake $ARX and earn 100% of the protocol revenue generated. And not only this but Arbitrum Exchange has no arbitrage bots, offering you the best rates.

