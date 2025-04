Co je Aquanee (AQDC)

AQUANEE is a real-time combat simulation game (SLG) for blockchain gamers. An eco that includes games, DEX, NFT markets, and an upcoming public chain are together with the project. AQUANEE is inspired by sea creatures, which allows players to hatch and cultivate pets and earn tokens (NEE).

