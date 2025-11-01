BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Aptos Futures je 0.00001954 USD. Sledujte aktualizace cen APF v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend APF.Dnešní aktuální cena Aptos Futures je 0.00001954 USD. Sledujte aktualizace cen APF v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend APF.

Více informací o APF

Informace o ceně APF

Co je to APF

Bílá kniha pro APF

Oficiální webové stránky APF

Tokenomika pro APF

Předpověď cen APF

Logo Aptos Futures

Aptos Futures Cena (APF)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 APF na USD

--
----
+0.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Aptos Futures (APF)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:26:24 (UTC+8)

Informace o ceně Aptos Futures (APF) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00001937
$ 0.00001937$ 0.00001937
Nejnižší za 24 h
$ 0.00001966
$ 0.00001966$ 0.00001966
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00001937
$ 0.00001937$ 0.00001937

$ 0.00001966
$ 0.00001966$ 0.00001966

$ 0.00078764
$ 0.00078764$ 0.00078764

$ 0.0000173
$ 0.0000173$ 0.0000173

--

+0.71%

-2.32%

-2.32%

Cena Aptos Futures (APF) v reálném čase je $0.00001954. Za posledních 24 hodin se APF obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00001937 do maxima $ 0.00001966, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena APF v historii je $ 0.00078764, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0000173.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena APF se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o +0.71% a za posledních 7 dní o -2.32%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Aptos Futures (APF)

$ 16.65K
$ 16.65K$ 16.65K

--
----

$ 19.54K
$ 19.54K$ 19.54K

851.89M
851.89M 851.89M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Aptos Futures je $ 16.65K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu APF je 851.89M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 19.54K.

Historie cen v USD pro Aptos Futures (APF)

Během dnešního dne byla změna ceny Aptos Futures na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Aptos Futures na USD  $ -0.0000047878.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Aptos Futures na USD  $ -0.0000151418.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Aptos Futures na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.71%
30 dní$ -0.0000047878-24.50%
60 dní$ -0.0000151418-77.49%
90 dní$ 0--

Co je Aptos Futures (APF)

AptosFutures ($APF) is a decentralized leverage trading platform built to provide ultra-low fees, precise liquidation, and a bot-free trading environment. The project focuses on fair derivatives trading, multi-chain staking, and community-driven growth.

The native token, $APF, powers the ecosystem by reinforcing liquidity through staking, enabling referral rewards, and supporting community campaigns such as airdrops and quiz games.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Aptos Futures (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Aptos Futures (APF) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Aptos Futures (APF) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Aptos Futures.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Aptos Futures!

APF na místní měny

Tokenomika pro Aptos Futures (APF)

Pochopení tokenomiky Aptos Futures (APF) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu APF hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Aptos Futures (APF)

Jakou hodnotu má dnes Aptos Futures (APF)?
Aktuální cena APF v USD je 0.00001954 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena APF v USD?
Aktuální cena APF v USD je $ 0.00001954. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Aptos Futures?
Tržní kapitalizace APF je $ 16.65K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem APF v oběhu?
Objem APF v oběhu je 851.89M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) APF?
APF dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00078764 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) APF?
APF dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0000173 USD.
Jaký je objem obchodování APF?
Aktuální 24hodinový objem obchodování APF je -- USD.
Dosáhne APF letos vyšší ceny?
APF může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenAPF, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:26:24 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Aptos Futures (APF)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

