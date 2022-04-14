Tokenomika pro Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED)
Informace o Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED)
This feeder fund invests in the Apollo Diversified Credit Fund ("Underlying Fund") which seeks to generate a return comprised of both current income and capital appreciation, emphasizing current income with low volatility and low correlation to the broader markets.
✓ Seasoned Asset Manager: Apollo draws on 30+ years of experience, aiming to achieve attractive returns across the risk spectrum through proprietary origination, credit strategies, and a flexible approach to borrower needs.(1)
✓ Historical Track Record of Outperformance: A diversified, global credit strategy with potential for enhanced income and attractive risk-adjusted returns across various market cycles.
✓ 0% Performance Fee
✓ $0 Redemptions
✓ Pricing Transparency: Daily pricing transparency and daily liquidity.(2)
The Underlying Fund takes a multi-asset private and public credit approach centered around five key pillars:
✓ Corporate Direct Lending: Targets large scale corporate originations and sponsor-backed issuers of first lien, senior secured and unitranche loans, utilizing Apollo’s proprietary sourcing channel.
✓ Asset-Backed Lending: Focuses on agile deployment of capital into origination and proprietary sourcing channels across a broad mandate of asset-backed investments, with a focus on investments collateralized by tangible investments.
✓ Performing Credit: Primarily pursues liquid, performing senior secured corporate credits to generate total return.
✓ Dislocated Credit: Seeks to use contingent capital to tactically pursue “dislocated” credit opportunities such as stressed, performing assets that sell-off due to technical and/or non-fundamental reasons.
✓ Structured Credit: Focuses on structured credit opportunities across diverse asset types, vintages, maturities, jurisdictions, and capital structure priorities (for example, CLOs, residential, and commercial mortgage backed securities among others).9
(1) Diversification does not ensure profit or protect against loss. (2) Investment performance is not guaranteed and is subject to market risks.
Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů ACRED, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu ACRED, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro ACRED rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuACRED!
Předpověď ceny ACRED
Chcete vědět, kam může ACRED zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ACRED kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.