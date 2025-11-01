BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Apillon je 0.00378588 USD. Sledujte aktualizace cen NCTR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NCTR.

Apillon Cena (NCTR)

Aktuální cena 1 NCTR na USD

$0.00378588
$0.00378588$0.00378588
0.00%1D
Graf aktuální ceny Apillon (NCTR)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:16:58 (UTC+8)

Informace o ceně Apillon (NCTR) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04553041
$ 0.04553041$ 0.04553041

$ 0.00289909
$ 0.00289909$ 0.00289909

--

--

0.00%

0.00%

Cena Apillon (NCTR) v reálném čase je $0.00378588. Za posledních 24 hodin se NCTR obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena NCTR v historii je $ 0.04553041, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00289909.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena NCTR se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Apillon (NCTR)

$ 156.47K
$ 156.47K$ 156.47K

--
----

$ 567.88K
$ 567.88K$ 567.88K

41.79M
41.79M 41.79M

150,000,000.0
150,000,000.0 150,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Apillon je $ 156.47K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu NCTR je 41.79M, přičemž celková zásoba je 150000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 567.88K.

Historie cen v USD pro Apillon (NCTR)

Během dnešního dne byla změna ceny Apillon na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Apillon na USD  $ -0.0005076690.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Apillon na USD  $ +0.0000762063.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Apillon na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0005076690-13.40%
60 dní$ +0.0000762063+2.01%
90 dní$ 0--

Co je Apillon (NCTR)

Apillon is a comprehensive Web3 development platform designed for developers and businesses venturing into Web3. It simplifies blockchain development with an intuitive UI, seamless API integration and unified pricing, enabling simpler dapp creation.

With Apillon, developers can create a complex and fully-functional Web3-based product in just days, harnessing the services provided by different parachains but without the need to employ them individually and from scratch or to spend years mastering the technical knowledge. This way, they can focus more on the functionalities of their Web3 product than the underlying blockchain complexity and drastically shorten its go-to-market timeline.

With nearly 150k developers onboarded, Apillon is rapidly becoming the go-to platform in the Web3 ecosystem.

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Apillon (NCTR)

Jakou hodnotu má dnes Apillon (NCTR)?
Aktuální cena NCTR v USD je 0.00378588 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena NCTR v USD?
Aktuální cena NCTR v USD je $ 0.00378588. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Apillon?
Tržní kapitalizace NCTR je $ 156.47K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem NCTR v oběhu?
Objem NCTR v oběhu je 41.79M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) NCTR?
NCTR dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.04553041 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) NCTR?
NCTR dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00289909 USD.
Jaký je objem obchodování NCTR?
Aktuální 24hodinový objem obchodování NCTR je -- USD.
Dosáhne NCTR letos vyšší ceny?
NCTR může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenNCTR, kde najdete podrobnější analýzu.
