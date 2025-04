Co je ApeJackPot (APET)

ApeJackpot - Hold Tight - Win Big - Jackpot Dreams! ApeJackpot is a game-changing project that brings passive rewards to $APET holders – the core token of the ecosystem. Picture a pack of playful apes charging in to snatch a massive golden pot – that’s the spirit of ApeJackpot! With its innovative mechanism, holders don’t need to stake or manually claim rewards – everything happens automatically.

