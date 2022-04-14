Tokenomika pro Anzen USDz (USDZ)

Tokenomika pro Anzen USDz (USDZ)

Zjistěte klíčové informace o Anzen USDz (USDZ), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Anzen USDz (USDZ)

USDz is an RWA-backed stablecoin. The underlying assets are a portfolio of tokenized private credit assets underwritten by finance professionals with industry experience at institutions including Blackrock, UBS, Goldman Sachs, and JP Morgan.

Oficiální webové stránky:
https://anzen.finance/
Bílá kniha:
https://docs.anzen.finance/

Anzen USDz (USDZ): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Anzen USDz (USDZ), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 120.94M
Celkový objem:
$ 122.59M
Objem v oběhu:
$ 122.59M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 120.94M
Historické maximum:
$ 1.052
Historické minimum:
$ 0.821209
Aktuální cena:
$ 0.986494
Tokenomika Anzen USDz (USDZ): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Anzen USDz (USDZ) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů USDZ, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu USDZ, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro USDZ rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuUSDZ!

Předpověď ceny USDZ

Chcete vědět, kam může USDZ zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen USDZ kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.