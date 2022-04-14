Tokenomika pro Anti Rug Agent (ANTIRUG)

Tokenomika pro Anti Rug Agent (ANTIRUG)

Zjistěte klíčové informace o Anti Rug Agent (ANTIRUG), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Anti Rug Agent (ANTIRUG)

Anti Rug Agent is made to analyze coins submitted by users and give them a score and analysis on its probability to be a scam/rug. The score is based on different criterias : snipers, top 10 holders % count, age, liquidity, etc.

The goal is to protect investors, especially beginners, to fall in the hands of the wrong projects.

We will also help more experienced investors with our premium features, for a more in depth analysis of each tokens requested.

Oficiální webové stránky:
https://www.antirug.ai/

Anti Rug Agent (ANTIRUG): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Anti Rug Agent (ANTIRUG), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 333.19K
$ 333.19K$ 333.19K
Celkový objem:
$ 999.77M
$ 999.77M$ 999.77M
Objem v oběhu:
$ 999.77M
$ 999.77M$ 999.77M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 333.19K
$ 333.19K$ 333.19K
Historické maximum:
$ 0.01352923
$ 0.01352923$ 0.01352923
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.0003343
$ 0.0003343$ 0.0003343

Tokenomika Anti Rug Agent (ANTIRUG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Anti Rug Agent (ANTIRUG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ANTIRUG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ANTIRUG, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ANTIRUG rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuANTIRUG!

Předpověď ceny ANTIRUG

Chcete vědět, kam může ANTIRUG zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ANTIRUG kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.