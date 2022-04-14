Tokenomika pro Ankr Staked ETH (ANKRETH)

Tokenomika pro Ankr Staked ETH (ANKRETH)

Zjistěte klíčové informace o Ankr Staked ETH (ANKRETH), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Ankr Staked ETH (ANKRETH)

ETH Liquid Staking with Ankr

Ankr Staking offers Ethereum token holders the opportunity to stake ETH and, in return, claim ETH Liquid Staking tokens — ankrETH. ankrETH also offers instant liquidity for your staked ETH, enabling you to connect ankrETH with DeFi platforms and earn several more layers of rewards.

ankrETH is a reward-bearing token, meaning that the fair value of 1 ankrETH token vs. ETH increases over time as staking rewards accumulate inside the token.

Benefits

  • Generate Multiple Layers of Rewards: Use ankrETH on DeFi platforms to enable you to multiply your earning potential in APY on top of your staking rewards!
  • Low Impermanent Loss: Contributing ankrETH for liquidity with tokens like ETH means a low risk of impermanent loss, expanding the upside of providing liquidity for a more stable and profitable experience.
  • Compound Your Staking Rewards: Your staking rewards will compound daily as the value of ankrETH in your wallet increases vs. ETH.
  • Support & Secure Ethereum: Staking ETH directly supports the Ethereum network and helps validate transactions. Ankr’s staking system distributes staked tokens intelligently across the Ethereum ecosystem to achieve optimal decentralization.
  • Elastic Supply: Users can trade their ankrETH tokens for their staked ETH anytime.

Oficiální webové stránky:
https://www.ankr.com/about-staking/

Ankr Staked ETH (ANKRETH): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Ankr Staked ETH (ANKRETH), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 46.93M

Celkový objem:
$ 8.38K

Objem v oběhu:
$ 8.38K

FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 46.93M

Historické maximum:
$ 5,621.0

Historické minimum:
$ 534.32

Aktuální cena:
$ 5,615.42


Tokenomika Ankr Staked ETH (ANKRETH): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Ankr Staked ETH (ANKRETH) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ANKRETH, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ANKRETH, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ANKRETH rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuANKRETH!

Předpověď ceny ANKRETH

Chcete vědět, kam může ANKRETH zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ANKRETH kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.