Co je Animalia (ANIM)

Animalia is an independent free-to-play online nft trading card game featuring crypto-inspired meme creatures and gemstones. Powered by thebinance smart chainbinance smart chain, animalia gives you complete ownership over your in-game collectibles. Collect rare cards, create your own nfts, build your deck, battle with other players and sell cards to other traders.

Zdroj Animalia (ANIM) Oficiální webová stránka