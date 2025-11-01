BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena amuricah je 0.00001117 USD. Sledujte aktualizace cen AMURICAH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AMURICAH.

Více informací o AMURICAH

Informace o ceně AMURICAH

Co je to AMURICAH

Oficiální webové stránky AMURICAH

Tokenomika pro AMURICAH

Předpověď cen AMURICAH

Logo amuricah

amuricah Cena (AMURICAH)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 AMURICAH na USD

--
----
-0.50%1D
USD
Graf aktuální ceny amuricah (AMURICAH)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:25:41 (UTC+8)

Informace o ceně amuricah (AMURICAH) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00001106
$ 0.00001106
Nejnižší za 24 h
$ 0.00001144
$ 0.00001144
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00001106
$ 0.00001106

$ 0.00001144
$ 0.00001144

$ 0.0006343
$ 0.0006343

$ 0.00001052
$ 0.00001052

+0.70%

-0.57%

-1.21%

-1.21%

Cena amuricah (AMURICAH) v reálném čase je $0.00001117. Za posledních 24 hodin se AMURICAH obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00001106 do maxima $ 0.00001144, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena AMURICAH v historii je $ 0.0006343, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00001052.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena AMURICAH se za poslední hodinu změnila o +0.70%, za 24 hodin o -0.57% a za posledních 7 dní o -1.21%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu amuricah (AMURICAH)

$ 11.17K
$ 11.17K

--
--

$ 11.17K
$ 11.17K

999.60M
999.60M

999,598,161.884132
999,598,161.884132

Aktuální tržní kapitalizace amuricah je $ 11.17K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu AMURICAH je 999.60M, přičemž celková zásoba je 999598161.884132. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 11.17K.

Historie cen v USD pro amuricah (AMURICAH)

Během dnešního dne byla změna ceny amuricah na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny amuricah na USD  $ -0.0000059243.
Za posledních 60 dní byla změna ceny amuricah na USD  $ -0.0000099387.
Za posledních 90 dní byla změna ceny amuricah na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.57%
30 dní$ -0.0000059243-53.03%
60 dní$ -0.0000099387-88.97%
90 dní$ 0--

Co je amuricah (AMURICAH)

u need freedum, the amuricahn dream. let uz free yu frum opprosshon.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj amuricah (AMURICAH)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny amuricah (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít amuricah (AMURICAH) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva amuricah (AMURICAH) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro amuricah.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny amuricah!

AMURICAH na místní měny

Tokenomika pro amuricah (AMURICAH)

Pochopení tokenomiky amuricah (AMURICAH) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu AMURICAH hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně amuricah (AMURICAH)

Jakou hodnotu má dnes amuricah (AMURICAH)?
Aktuální cena AMURICAH v USD je 0.00001117 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena AMURICAH v USD?
Aktuální cena AMURICAH v USD je $ 0.00001117. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace amuricah?
Tržní kapitalizace AMURICAH je $ 11.17K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem AMURICAH v oběhu?
Objem AMURICAH v oběhu je 999.60M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) AMURICAH?
AMURICAH dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.0006343 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) AMURICAH?
AMURICAH dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00001052 USD.
Jaký je objem obchodování AMURICAH?
Aktuální 24hodinový objem obchodování AMURICAH je -- USD.
Dosáhne AMURICAH letos vyšší ceny?
AMURICAH může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenAMURICAH, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:25:41 (UTC+8)

