Tokenomika pro Amocucinare (AMORE)

Zjistěte klíčové informace o Amocucinare (AMORE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Amocucinare (AMORE)

$AMORE is a token bringing together meat lovers, chefs, and grill enthusiasts around an interactive, fully customizable AI character, "Mr. Duck." This character is a virtual chef with a sharp sense of humor and masculine charm. Not only does he create recipes, but he also serves as the "face" of a platform for culinary learning, inspiration, and experimentation. Mr. Duck is a digital personality, always ready to discuss new meat trends, demonstrate recipes, and add a touch of sarcasm to culinary discussions. The mission of $AMORE is to create the world’s first community where people from different countries can virtually gather around the grill, participate in cooking, compete, and influence the development of a virtual chef, creating a global movement for delicious food.

Oficiální webové stránky:
https://www.youtube.com/@amocucinare

Amocucinare (AMORE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Amocucinare (AMORE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.46M
$ 1.46M
Celkový objem:
$ 991.67M
$ 991.67M
Objem v oběhu:
$ 907.05M
$ 907.05M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.60M
$ 1.60M
Historické maximum:
$ 0.01469843
$ 0.01469843
Historické minimum:
$ 0.00124895
$ 0.00124895
Aktuální cena:
$ 0.00161369
$ 0.00161369

Tokenomika Amocucinare (AMORE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Amocucinare (AMORE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů AMORE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu AMORE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro AMORE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAMORE!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.