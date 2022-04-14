Tokenomika pro AMO Coin (AMO)

Zjistěte klíčové informace o AMO Coin (AMO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o AMO Coin (AMO)

AMO is a blockchain infrastructure for the efficient exchange and sharing of all CAR DATA powering the next generation of automobiles. For car users, manufacturers, and relevant service providers, this means that data will no longer be under the centralized control of specific companies, but rather become public assets that allow for valuable services to be made available.

Oficiální webové stránky:
https://amo.foundation/
Bílá kniha:
https://amo.foundation/downloads/

AMO Coin (AMO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro AMO Coin (AMO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 18.68M
Celkový objem:
$ 21.20B
Objem v oběhu:
$ 21.20B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 18.68M
Historické maximum:
$ 0.01594326
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00087938
Tokenomika AMO Coin (AMO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro AMO Coin (AMO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů AMO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu AMO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro AMO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAMO!

Předpověď ceny AMO

Chcete vědět, kam může AMO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen AMO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

