stAPT is a vault designed to accrue the staking yield of the Amnis APT validators. At any time, amAPT can be exchanged for stAPT by depositing it into the stAPT vault, which allows users to earn staking yield on their amAPT. Over time, as validators accrue staking yield, an equivalent amount of amAPT is minted and added to the vault, allowing users to redeem their stAPT for a greater amount of amAPT than they deposited. The exhange rate of amAPT per stAPT increases over time as staking rewards are added to the vault. By holding stATP, you hold a % claim on an increasing amount of the vault's amAPT, splitting staking rewards up among stAPT holders proportional to their share of the total stAPT. This is similar to other autocompounding tokens like Aave's aUSDC and Compound's cUSDC.
Tokenomika Amnis Staked Aptos Coin (STAPT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů STAPT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu STAPT, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro STAPT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSTAPT!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.