Tokenomika pro Amino AI (AMAI)
Informace o Amino AI (AMAI)
Amino AI provides an interactive 3D tool for visualizing, analyzing, and understanding protein structures. Designed for students, researchers, and professionals, it simplifies complex molecular exploration by integrating AI-driven insights and predictive modeling. The platform allows users to manipulate and study proteins in real time, offering a dynamic and accessible alternative to traditional static models. As a web-based solution, it eliminates the need for specialized software, making protein research more efficient and widely available. Our goal is to bridge the gap between AI and molecular science, fostering deeper insights and accelerating discoveries in biotechnology and medicine.
Amino AI (AMAI): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Amino AI (AMAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Amino AI (AMAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Amino AI (AMAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů AMAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu AMAI, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro AMAI rozumíte
