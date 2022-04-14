Tokenomika pro Amino AI (AMAI)

Tokenomika pro Amino AI (AMAI)

Zjistěte klíčové informace o Amino AI (AMAI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Amino AI (AMAI)

Amino AI provides an interactive 3D tool for visualizing, analyzing, and understanding protein structures. Designed for students, researchers, and professionals, it simplifies complex molecular exploration by integrating AI-driven insights and predictive modeling. The platform allows users to manipulate and study proteins in real time, offering a dynamic and accessible alternative to traditional static models. As a web-based solution, it eliminates the need for specialized software, making protein research more efficient and widely available. Our goal is to bridge the gap between AI and molecular science, fostering deeper insights and accelerating discoveries in biotechnology and medicine.

Oficiální webové stránky:
https://aminoai.org/
Bílá kniha:
https://aminoai.org/whitepaper

Amino AI (AMAI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Amino AI (AMAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 5.79K
$ 5.79K
Celkový objem:
$ 996.09M
$ 996.09M
Objem v oběhu:
$ 996.09M
$ 996.09M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 5.79K
$ 5.79K
Historické maximum:
$ 0
$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika Amino AI (AMAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Amino AI (AMAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů AMAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu AMAI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro AMAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAMAI!

Předpověď ceny AMAI

Chcete vědět, kam může AMAI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen AMAI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.