Tokenomika pro America Party Coin (APC)

Zjistěte klíčové informace o America Party Coin (APC), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-16 01:38:26 (UTC+8)
USD

America Party Coin (APC): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro America Party Coin (APC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 31.56K
$ 31.56K
Celkový objem:
$ 220.95M
$ 220.95M
Objem v oběhu:
$ 220.95M
$ 220.95M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 31.56K
$ 31.56K
Historické maximum:
$ 0.01016686
$ 0.01016686
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00014285
$ 0.00014285

Informace o America Party Coin (APC)

Oficiální webové stránky:
https://x.com/i/communities/1941588830420623793

Tokenomika America Party Coin (APC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro America Party Coin (APC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů APC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu APC, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro APC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAPC!

Předpověď ceny APC

Chcete vědět, kam může APC zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen APC kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

