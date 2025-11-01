BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena America Party Coin je 0 USD. Sledujte aktualizace cen APC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend APC.

Více informací o APC

Informace o ceně APC

Co je to APC

Oficiální webové stránky APC

Tokenomika pro APC

Předpověď cen APC

Logo America Party Coin

America Party Coin Cena (APC)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 APC na USD

$0.000167
+3.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny America Party Coin (APC)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:25:34 (UTC+8)

Informace o ceně America Party Coin (APC) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 0.01016686
$ 0
+2.03%

+3.17%

-1.97%

-1.97%

Cena America Party Coin (APC) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se APC obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena APC v historii je $ 0.01016686, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena APC se za poslední hodinu změnila o +2.03%, za 24 hodin o +3.17% a za posledních 7 dní o -1.97%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu America Party Coin (APC)

$ 36.90K
--
$ 36.90K
220.95M
220,949,406.95
Aktuální tržní kapitalizace America Party Coin je $ 36.90K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu APC je 220.95M, přičemž celková zásoba je 220949406.95. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 36.90K.

Historie cen v USD pro America Party Coin (APC)

Během dnešního dne byla změna ceny America Party Coin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny America Party Coin na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny America Party Coin na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny America Party Coin na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+3.17%
30 dní$ 0-22.87%
60 dní$ 0-53.46%
90 dní$ 0--

Co je America Party Coin (APC)

America Party Coin is about Elon Musk's new political movement called 'America'. America Party Coin's mission is to spread the word about Elon Musk's new political party through a crypto community/fan token on the Solana blockchain and create a safe and transparent trading environment for all memecoin degens in the cryptoverse. We are simply a meme-coin with a strong message. Our goal is to unite supporters in a decentralized, community-driven effort to promote the values and vision of the America Party.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj America Party Coin (APC)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny America Party Coin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít America Party Coin (APC) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva America Party Coin (APC) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro America Party Coin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny America Party Coin!

APC na místní měny

Tokenomika pro America Party Coin (APC)

Pochopení tokenomiky America Party Coin (APC) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu APC hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně America Party Coin (APC)

Jakou hodnotu má dnes America Party Coin (APC)?
Aktuální cena APC v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena APC v USD?
Aktuální cena APC v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace America Party Coin?
Tržní kapitalizace APC je $ 36.90K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem APC v oběhu?
Objem APC v oběhu je 220.95M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) APC?
APC dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01016686 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) APC?
APC dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování APC?
Aktuální 24hodinový objem obchodování APC je -- USD.
Dosáhne APC letos vyšší ceny?
APC může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenAPC, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:25:34 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se America Party Coin (APC)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

