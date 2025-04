Co je Amazy (AZY)

A Move-2-Earn Lifestyle App and the Future of Fitness. Buy 3D NFT Sneakers, go for a walk or jog, and earn tokens that you can exchange for real money. In 2023, AMAZY is an ecosystem of Move2Earn, Social-Fi and Game-Fi apps, NFT marketplace and Metaverse, supported by a community of Influencers from all around the world 🔥

Zdroj Amazy (AZY) Oficiální webová stránka