Co je Amateras (AMT)

AMATERAS is NFT×DeFi×GameFi/ NFT Marketplace, NFT Gacha, NFT Staking, Swap, Farming pool all in one. There is a world as far as the eye can see. AMATERAS aims to provide a solution for NFT× DeFi. For example, by staking NFTs on AMATERAS, you can get $AMT. This token can be used for regular liquidity mining and can also be exchanged for other tokens.

