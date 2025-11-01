BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena AltSeason Coin je 0.0000283 USD. Sledujte aktualizace cen ALTSEASON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ALTSEASON.Dnešní aktuální cena AltSeason Coin je 0.0000283 USD. Sledujte aktualizace cen ALTSEASON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ALTSEASON.

Více informací o ALTSEASON

Informace o ceně ALTSEASON

Co je to ALTSEASON

Oficiální webové stránky ALTSEASON

Tokenomika pro ALTSEASON

Předpověď cen ALTSEASON

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo AltSeason Coin

AltSeason Coin Cena (ALTSEASON)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 ALTSEASON na USD

--
----
+0.80%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny AltSeason Coin (ALTSEASON)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:25:21 (UTC+8)

Informace o ceně AltSeason Coin (ALTSEASON) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00002803
$ 0.00002803$ 0.00002803
Nejnižší za 24 h
$ 0.00002854
$ 0.00002854$ 0.00002854
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00002803
$ 0.00002803$ 0.00002803

$ 0.00002854
$ 0.00002854$ 0.00002854

$ 0.00108448
$ 0.00108448$ 0.00108448

$ 0.00000956
$ 0.00000956$ 0.00000956

--

+0.89%

-4.65%

-4.65%

Cena AltSeason Coin (ALTSEASON) v reálném čase je $0.0000283. Za posledních 24 hodin se ALTSEASON obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00002803 do maxima $ 0.00002854, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ALTSEASON v historii je $ 0.00108448, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000956.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ALTSEASON se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o +0.89% a za posledních 7 dní o -4.65%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu AltSeason Coin (ALTSEASON)

$ 28.26K
$ 28.26K$ 28.26K

--
----

$ 28.26K
$ 28.26K$ 28.26K

998.56M
998.56M 998.56M

998,564,188.642129
998,564,188.642129 998,564,188.642129

Aktuální tržní kapitalizace AltSeason Coin je $ 28.26K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ALTSEASON je 998.56M, přičemž celková zásoba je 998564188.642129. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 28.26K.

Historie cen v USD pro AltSeason Coin (ALTSEASON)

Během dnešního dne byla změna ceny AltSeason Coin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny AltSeason Coin na USD  $ -0.0000057411.
Za posledních 60 dní byla změna ceny AltSeason Coin na USD  $ -0.0000026215.
Za posledních 90 dní byla změna ceny AltSeason Coin na USD  $ +0.000017467035521950995.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.89%
30 dní$ -0.0000057411-20.28%
60 dní$ -0.0000026215-9.26%
90 dní$ +0.000017467035521950995+161.24%

Co je AltSeason Coin (ALTSEASON)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj AltSeason Coin (ALTSEASON)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny AltSeason Coin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít AltSeason Coin (ALTSEASON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva AltSeason Coin (ALTSEASON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro AltSeason Coin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny AltSeason Coin!

ALTSEASON na místní měny

Tokenomika pro AltSeason Coin (ALTSEASON)

Pochopení tokenomiky AltSeason Coin (ALTSEASON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ALTSEASON hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně AltSeason Coin (ALTSEASON)

Jakou hodnotu má dnes AltSeason Coin (ALTSEASON)?
Aktuální cena ALTSEASON v USD je 0.0000283 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ALTSEASON v USD?
Aktuální cena ALTSEASON v USD je $ 0.0000283. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace AltSeason Coin?
Tržní kapitalizace ALTSEASON je $ 28.26K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ALTSEASON v oběhu?
Objem ALTSEASON v oběhu je 998.56M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ALTSEASON?
ALTSEASON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00108448 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ALTSEASON?
ALTSEASON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000956 USD.
Jaký je objem obchodování ALTSEASON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ALTSEASON je -- USD.
Dosáhne ALTSEASON letos vyšší ceny?
ALTSEASON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenALTSEASON, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:25:21 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se AltSeason Coin (ALTSEASON)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,102.83
$110,102.83$110,102.83

-0.10%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,874.44
$3,874.44$3,874.44

+0.35%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02364
$0.02364$0.02364

-26.53%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.10
$186.10$186.10

-1.09%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,874.44
$3,874.44$3,874.44

+0.35%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,102.83
$110,102.83$110,102.83

-0.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.10
$186.10$186.10

-1.09%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5081
$2.5081$2.5081

-0.62%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09939
$0.09939$0.09939

+98.78%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01940
$0.01940$0.01940

-3.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Nubila Network

Nubila Network

NB

$0.07784
$0.07784$0.07784

+678.40%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00524
$0.00524$0.00524

+336.66%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0054531
$0.0054531$0.0054531

+177.93%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0038
$0.0038$0.0038

+52.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000821
$0.0000821$0.0000821

+64.20%