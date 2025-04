Co je ALTOKEN (AKEN)

$AKEN is the native token driving the tokenization revolution within the Latin American Tokenization Association (ALToken). Designed to catalyze innovation, collaboration and growth in the tokenization space, $AKEN plays a critical role in creating a vibrant and transformative ecosystem across Latin America. $AKEN's fundamental purpose is to empower individuals and companies in their quest to innovate and transform the region's digital economy. Through $AKEN, ALToken seeks to democratize access to tokenization and provide participants with the tools necessary to fully leverage the potential of blockchain technology and tokenized assets.

