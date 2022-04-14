Tokenomika pro alpha humans (CUMS)
Informace o alpha humans (CUMS)
Our project, $CUMS, is designed as a community-centered token with a focus on organic growth and consistent engagement among holders. We are committed to building a unique network where holders are valued as core contributors, offering exclusive opportunities to participate in strategic decisions, activities, and events. At the heart of $CUMS is the belief that a project thrives when powered by a strong, loyal community. We also prioritize transparency and direct communication, regularly updating our community on upcoming moves, influencer collaborations, and significant milestones. Unlike many projects that are primarily speculative, $CUMS emphasizes genuine engagement and aims to reward holders through both community participation and potential token growth, creating a vibrant and enduring ecosystem.
alpha humans (CUMS): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro alpha humans (CUMS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika alpha humans (CUMS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro alpha humans (CUMS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů CUMS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu CUMS, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro CUMS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCUMS!
Předpověď ceny CUMS
Chcete vědět, kam může CUMS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CUMS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.