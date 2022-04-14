Tokenomika pro AllSafe (ASAFE)

Tokenomika pro AllSafe (ASAFE)

Zjistěte klíčové informace o AllSafe (ASAFE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o AllSafe (ASAFE)

Allsafe2 is a medium of exchange designed around securely exchanging information which is a process made possible by certain principles of cryptography. Within Allsafe systems the safety, integrity and balance of all ledgers is maintained by a community, handling cryptocurrency transactions for a small foo. Allsafe seek to add more security. This is our main goal. We will try to add allsafe to casinos and online stores. We welcome you all to participate in this project. This coin will be for trading as well as in the use of game

Oficiální webové stránky:
https://allsafecoin.org/

AllSafe (ASAFE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro AllSafe (ASAFE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 4.53K
$ 4.53K$ 4.53K
Celkový objem:
$ 15.00M
$ 15.00M$ 15.00M
Objem v oběhu:
$ 13.02M
$ 13.02M$ 13.02M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 5.22K
$ 5.22K$ 5.22K
Historické maximum:
$ 0.202387
$ 0.202387$ 0.202387
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00034815
$ 0.00034815$ 0.00034815

Tokenomika AllSafe (ASAFE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro AllSafe (ASAFE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ASAFE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ASAFE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ASAFE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuASAFE!

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.