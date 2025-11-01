BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Alliewai by Virtuals je 0.00029832 USD. Sledujte aktualizace cen AWAI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AWAI.

Alliewai by Virtuals Cena (AWAI)

Aktuální cena 1 AWAI na USD

$0.00030436
+24.30%1D
USD
Graf aktuální ceny Alliewai by Virtuals (AWAI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:16:16 (UTC+8)

Informace o ceně Alliewai by Virtuals (AWAI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00023199
Nejnižší za 24 h
$ 0.00032007
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00023199
$ 0.00032007
$ 0.00199519
$ 0.00013535
-1.37%

+21.91%

+3.16%

+3.16%

Cena Alliewai by Virtuals (AWAI) v reálném čase je $0.00029832. Za posledních 24 hodin se AWAI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00023199 do maxima $ 0.00032007, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena AWAI v historii je $ 0.00199519, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00013535.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena AWAI se za poslední hodinu změnila o -1.37%, za 24 hodin o +21.91% a za posledních 7 dní o +3.16%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Alliewai by Virtuals (AWAI)

$ 298.08K
--
$ 298.08K
1.00B
1,000,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Alliewai by Virtuals je $ 298.08K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu AWAI je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 298.08K.

Historie cen v USD pro Alliewai by Virtuals (AWAI)

Během dnešního dne byla změna ceny Alliewai by Virtuals na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Alliewai by Virtuals na USD  $ -0.0000633539.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Alliewai by Virtuals na USD  $ -0.0001586920.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Alliewai by Virtuals na USD  $ -0.0005579632854117615.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+21.91%
30 dní$ -0.0000633539-21.23%
60 dní$ -0.0001586920-53.19%
90 dní$ -0.0005579632854117615-65.16%

Co je Alliewai by Virtuals (AWAI)

Alliewai is the flagship agent of 2wai and the first human-realistic AI avatar with a face and voice. She speaks, replies, and guides users in real time, showing what it means to interact with AI on video. Powered by the $AWAI token for API access, creator tools, analytics, and governance. Leading the shift from text-based agents to voice and video. Available today.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Alliewai by Virtuals (AWAI)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Alliewai by Virtuals (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Alliewai by Virtuals (AWAI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Alliewai by Virtuals (AWAI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Alliewai by Virtuals.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Alliewai by Virtuals!

AWAI na místní měny

Tokenomika pro Alliewai by Virtuals (AWAI)

Pochopení tokenomiky Alliewai by Virtuals (AWAI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu AWAI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Alliewai by Virtuals (AWAI)

Jakou hodnotu má dnes Alliewai by Virtuals (AWAI)?
Aktuální cena AWAI v USD je 0.00029832 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena AWAI v USD?
Aktuální cena AWAI v USD je $ 0.00029832. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Alliewai by Virtuals?
Tržní kapitalizace AWAI je $ 298.08K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem AWAI v oběhu?
Objem AWAI v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) AWAI?
AWAI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00199519 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) AWAI?
AWAI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00013535 USD.
Jaký je objem obchodování AWAI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování AWAI je -- USD.
Dosáhne AWAI letos vyšší ceny?
AWAI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenAWAI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:16:16 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Alliewai by Virtuals (AWAI)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

