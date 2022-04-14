Tokenomika pro All Will Retire (AWR)
Informace o All Will Retire (AWR)
AWR is a community of people bullish on themselves and that are aping their futures 💎🤲 until retirement.
Rather than look inwardly to Crypto Twitter/crypto community to drive value to our holders we look outwardly to develop new age retail demographics that aren't inclined to crypto but rather ideals, values, and identity.
AWR markets to this demographic to fulfill their emotional needs around their ideals, values, and identity. In other words we don't want to be a coin created off of a meme - we created AWR to be representative of the cultural fascination of the moment. We are the meme. We are the meme of so many rags to riches stories of others - or of those whose lives after better off because they embraced the "AWR lifestyle."
All Will Retire (AWR): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro All Will Retire (AWR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika All Will Retire (AWR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro All Will Retire (AWR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů AWR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu AWR, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.