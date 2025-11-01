BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena All The Money je 0.00001557 USD. Sledujte aktualizace cen ATM v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ATM.

All The Money Cena (ATM)

Aktuální cena 1 ATM na USD

+1.30%1D
Graf aktuální ceny All The Money (ATM)
Informace o ceně All The Money (ATM) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00001536
$ 0.00001536$ 0.00001536
Nejnižší za 24 h
$ 0.0000158
$ 0.0000158$ 0.0000158
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00001536
$ 0.00001536$ 0.00001536

$ 0.0000158
$ 0.0000158$ 0.0000158

$ 0.00004629
$ 0.00004629$ 0.00004629

$ 0.00001441
$ 0.00001441$ 0.00001441

0.00%

+1.37%

-15.14%

-15.14%

Cena All The Money (ATM) v reálném čase je $0.00001557. Za posledních 24 hodin se ATM obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00001536 do maxima $ 0.0000158, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ATM v historii je $ 0.00004629, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00001441.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ATM se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o +1.37% a za posledních 7 dní o -15.14%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu All The Money (ATM)

$ 1.42M
$ 1.42M$ 1.42M

$ 1.54M
$ 1.54M$ 1.54M

91.00B
91.00B 91.00B

99,000,000,000.0
99,000,000,000.0 99,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace All The Money je $ 1.42M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ATM je 91.00B, přičemž celková zásoba je 99000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.54M.

Historie cen v USD pro All The Money (ATM)

Během dnešního dne byla změna ceny All The Money na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny All The Money na USD  $ -0.0000070270.
Za posledních 60 dní byla změna ceny All The Money na USD  $ -0.0000001511.
Za posledních 90 dní byla změna ceny All The Money na USD  $ -0.000010927842321432714.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+1.37%
30 dní$ -0.0000070270-45.13%
60 dní$ -0.0000001511-0.97%
90 dní$ -0.000010927842321432714-41.24%

Co je All The Money (ATM)

All The Money (ATM) is a community-driven meme token built on the XRP Ledger (XRPL). The project aims to reward creators, builders, and contributors within the XRP ecosystem while blending humor, utility, and grassroots impact. ATM leverages the speed and efficiency of the XRPL to support digital creators, businesses, and users through a combination of token incentives, virtual experiences, merchandise, and NFTs. It is not just a digital asset, but a cultural movement focused on empowering the community to take ownership of value creation.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj All The Money (ATM)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny All The Money (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít All The Money (ATM) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva All The Money (ATM) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro All The Money.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny All The Money!

ATM na místní měny

Tokenomika pro All The Money (ATM)

Pochopení tokenomiky All The Money (ATM) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ATM hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně All The Money (ATM)

Jakou hodnotu má dnes All The Money (ATM)?
Aktuální cena ATM v USD je 0.00001557 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ATM v USD?
Aktuální cena ATM v USD je $ 0.00001557. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace All The Money?
Tržní kapitalizace ATM je $ 1.42M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ATM v oběhu?
Objem ATM v oběhu je 91.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ATM?
ATM dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00004629 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ATM?
ATM dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00001441 USD.
Jaký je objem obchodování ATM?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ATM je -- USD.
Dosáhne ATM letos vyšší ceny?
ATM může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenATM, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se All The Money (ATM)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

