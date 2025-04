Co je ALITA GOLD (ALITA)

Alita Gold (ALITA) is a new and promising cryptocurrency project that combines elements of a game with real money withdrawal and staking opportunities. This token offers a unique ecosystem in which users can earn by playing a blockchain-based game and participating in the staking process. The essence of the game is that you need to create new areas daily and improve them by creating gnomes with a pickaxe, mines with minecarts; plant and grow carrots and other crops. For each improvement, the user is awarded ALITA tokens.

Zdroj ALITA GOLD (ALITA) Oficiální webová stránka