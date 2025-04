Co je AliceNet (ALCA)

What is the project about? AliceNet is a Layer 2 blockchain designed to enable trusted transactions and verifiable proofs of data across Web3. What makes your project unique? AliceNet is a layer 2 Proof-of-Stake blockchain with a UTXO model. History of your project. AliceNet was originally built to solve long-standing issues in the AdTech space. What’s next for your project? We believe AliceNet can become the underlying utility layer to power everything from voting protocols to state channels to payment channels to bridges. What can your token be used for? ALCA is the governance token for AliceNet.

