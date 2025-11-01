BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena AlgonFX je 0 USD. Sledujte aktualizace cen ALG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ALG.Dnešní aktuální cena AlgonFX je 0 USD. Sledujte aktualizace cen ALG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ALG.

Více informací o ALG

Informace o ceně ALG

Co je to ALG

Oficiální webové stránky ALG

Tokenomika pro ALG

Předpověď cen ALG

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo AlgonFX

AlgonFX Cena (ALG)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 ALG na USD

$0.00035795
$0.00035795$0.00035795
+1.90%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny AlgonFX (ALG)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:48:20 (UTC+8)

Informace o ceně AlgonFX (ALG) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00107509
$ 0.00107509$ 0.00107509

$ 0
$ 0$ 0

+0.17%

+1.93%

-41.52%

-41.52%

Cena AlgonFX (ALG) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se ALG obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ALG v historii je $ 0.00107509, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ALG se za poslední hodinu změnila o +0.17%, za 24 hodin o +1.93% a za posledních 7 dní o -41.52%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu AlgonFX (ALG)

$ 357.96K
$ 357.96K$ 357.96K

--
----

$ 357.96K
$ 357.96K$ 357.96K

999.94M
999.94M 999.94M

999,944,220.9411747
999,944,220.9411747 999,944,220.9411747

Aktuální tržní kapitalizace AlgonFX je $ 357.96K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ALG je 999.94M, přičemž celková zásoba je 999944220.9411747. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 357.96K.

Historie cen v USD pro AlgonFX (ALG)

Během dnešního dne byla změna ceny AlgonFX na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny AlgonFX na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny AlgonFX na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny AlgonFX na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+1.93%
30 dní$ 0-54.28%
60 dní$ 0+373.49%
90 dní$ 0--

Co je AlgonFX (ALG)

The $ALG token acts as the financial layer built on top of AlgonFX. A portion of profits, fees from copy-trading, external client subscriptions, and trading rewards are directed into the Trading Treasury. This treasury is then used to fund buybacks and other token-supportive mechanisms, creating a sustainable flywheel that aligns the success of AlgonFX with the growth of $ALG.

AlgonFX is an algorithmic trading system specialized in the Forex market, primarily focusing on the EUR/USD pair. The strategy has been running live for over two years with proven performance, delivering consistent monthly returns, a strong win rate, and controlled drawdowns. Through Bybit TradFi copy-trading, anyone can connect their account and automatically follow the strategy with a minimum deposit starting from $100.

In short, AlgonFX generates consistent returns through algorithmic trading, while $ALG captures and redistributes the value of this performance, allowing holders to benefit from the system’s growth without directly managing trading accounts.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj AlgonFX (ALG)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny AlgonFX (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít AlgonFX (ALG) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva AlgonFX (ALG) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro AlgonFX.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny AlgonFX!

ALG na místní měny

Tokenomika pro AlgonFX (ALG)

Pochopení tokenomiky AlgonFX (ALG) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ALG hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně AlgonFX (ALG)

Jakou hodnotu má dnes AlgonFX (ALG)?
Aktuální cena ALG v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ALG v USD?
Aktuální cena ALG v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace AlgonFX?
Tržní kapitalizace ALG je $ 357.96K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ALG v oběhu?
Objem ALG v oběhu je 999.94M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ALG?
ALG dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00107509 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ALG?
ALG dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování ALG?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ALG je -- USD.
Dosáhne ALG letos vyšší ceny?
ALG může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenALG, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:48:20 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se AlgonFX (ALG)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,048.40
$110,048.40$110,048.40

-0.15%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.47
$3,877.47$3,877.47

+0.42%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02500
$0.02500$0.02500

-22.31%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.14
$186.14$186.14

-1.07%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.47
$3,877.47$3,877.47

+0.42%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,048.40
$110,048.40$110,048.40

-0.15%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.14
$186.14$186.14

-1.07%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5027
$2.5027$2.5027

-0.84%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.71
$1,088.71$1,088.71

+0.40%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.08726
$0.08726$0.08726

+74.52%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.17678
$0.17678$0.17678

+783.90%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.17678
$0.17678$0.17678

+783.90%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0059040
$0.0059040$0.0059040

+200.91%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00233
$0.00233$0.00233

+94.16%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000834
$0.0000834$0.0000834

+66.80%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.077
$20.077$20.077

+56.07%