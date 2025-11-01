AlgonFX Cena (ALG)
Cena AlgonFX (ALG) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se ALG obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ALG v historii je $ 0.00107509, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ALG se za poslední hodinu změnila o +0.17%, za 24 hodin o +1.93% a za posledních 7 dní o -41.52%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace AlgonFX je $ 357.96K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ALG je 999.94M, přičemž celková zásoba je 999944220.9411747. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 357.96K.
Během dnešního dne byla změna ceny AlgonFX na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny AlgonFX na USD $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny AlgonFX na USD $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny AlgonFX na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|+1.93%
|30 dní
|$ 0
|-54.28%
|60 dní
|$ 0
|+373.49%
|90 dní
|$ 0
|--
The $ALG token acts as the financial layer built on top of AlgonFX. A portion of profits, fees from copy-trading, external client subscriptions, and trading rewards are directed into the Trading Treasury. This treasury is then used to fund buybacks and other token-supportive mechanisms, creating a sustainable flywheel that aligns the success of AlgonFX with the growth of $ALG.
AlgonFX is an algorithmic trading system specialized in the Forex market, primarily focusing on the EUR/USD pair. The strategy has been running live for over two years with proven performance, delivering consistent monthly returns, a strong win rate, and controlled drawdowns. Through Bybit TradFi copy-trading, anyone can connect their account and automatically follow the strategy with a minimum deposit starting from $100.
In short, AlgonFX generates consistent returns through algorithmic trading, while $ALG captures and redistributes the value of this performance, allowing holders to benefit from the system’s growth without directly managing trading accounts.
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|10-31 18:37:21
|Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
|10-31 15:48:21
|Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
|10-30 11:46:23
|Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
|10-30 07:20:09
|Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
