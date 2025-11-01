BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena alexanderelorenzo je 0.00058612 USD. Sledujte aktualizace cen ALEXANDERELORENZO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ALEXANDERELORENZO.

$0.00058617
$0.00058617
+7.40%1D
mexc
24hodinová změna ceny:
$ 0.0005211
$ 0.0005211
Nejnižší za 24 h
$ 0.00058617
$ 0.00058617
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0005211
$ 0.0005211

$ 0.00058617
$ 0.00058617

$ 0.00507459
$ 0.00507459

$ 0.00041726
$ 0.00041726

+6.28%

+7.42%

-15.61%

-15.61%

Cena alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO) v reálném čase je $0.00058612. Za posledních 24 hodin se ALEXANDERELORENZO obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0005211 do maxima $ 0.00058617, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ALEXANDERELORENZO v historii je $ 0.00507459, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00041726.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ALEXANDERELORENZO se za poslední hodinu změnila o +6.28%, za 24 hodin o +7.42% a za posledních 7 dní o -15.61%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO)

$ 305.57K
$ 305.57K

--
--

$ 586.12K
$ 586.12K

521.35M
521.35M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace alexanderelorenzo je $ 305.57K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ALEXANDERELORENZO je 521.35M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 586.12K.

Historie cen v USD pro alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO)

Během dnešního dne byla změna ceny alexanderelorenzo na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny alexanderelorenzo na USD  $ +0.0000762284.
Za posledních 60 dní byla změna ceny alexanderelorenzo na USD  $ -0.0002570321.
Za posledních 90 dní byla změna ceny alexanderelorenzo na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+7.42%
30 dní$ +0.0000762284+13.01%
60 dní$ -0.0002570321-43.85%
90 dní$ 0--

Co je alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO)

alexanderelorenzo is a token launched on the Base network via Zora (the new social media app) on August 1, 2025. It was created by Alexander Lorenzo following his presence in the crypto industry on platforms such as YouTube, X (formerly Twitter), Farcaster, Instagram, Skool, and elsewhere, amassing over 8 million views monthly. The newest addition to this platform list is Zora, and this token is associated with his Zora account.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny alexanderelorenzo (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro alexanderelorenzo.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny alexanderelorenzo!

Tokenomika pro alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO)

Pochopení tokenomiky alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ALEXANDERELORENZO hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO)

Jakou hodnotu má dnes alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO)?
Aktuální cena ALEXANDERELORENZO v USD je 0.00058612 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ALEXANDERELORENZO v USD?
Aktuální cena ALEXANDERELORENZO v USD je $ 0.00058612. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace alexanderelorenzo?
Tržní kapitalizace ALEXANDERELORENZO je $ 305.57K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ALEXANDERELORENZO v oběhu?
Objem ALEXANDERELORENZO v oběhu je 521.35M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ALEXANDERELORENZO?
ALEXANDERELORENZO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00507459 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ALEXANDERELORENZO?
ALEXANDERELORENZO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00041726 USD.
Jaký je objem obchodování ALEXANDERELORENZO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ALEXANDERELORENZO je -- USD.
Dosáhne ALEXANDERELORENZO letos vyšší ceny?
ALEXANDERELORENZO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenALEXANDERELORENZO, kde najdete podrobnější analýzu.
Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$109,910.50

$3,873.05

$0.02469

$185.55

$1.0003

$3,873.05

$109,910.50

$185.55

$2.5041

$1,088.29

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.10051

$0.04100

$0.00006130

$0.00320

$0.0049701

$0.04100

$0.0000815

