BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena AKIRA LABS je 0.0000154 USD. Sledujte aktualizace cen AKIRA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AKIRA.Dnešní aktuální cena AKIRA LABS je 0.0000154 USD. Sledujte aktualizace cen AKIRA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AKIRA.

Více informací o AKIRA

Informace o ceně AKIRA

Co je to AKIRA

Bílá kniha pro AKIRA

Oficiální webové stránky AKIRA

Tokenomika pro AKIRA

Předpověď cen AKIRA

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo AKIRA LABS

AKIRA LABS Cena (AKIRA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 AKIRA na USD

--
----
-1.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny AKIRA LABS (AKIRA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:24:39 (UTC+8)

Informace o ceně AKIRA LABS (AKIRA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00001531
$ 0.00001531$ 0.00001531
Nejnižší za 24 h
$ 0.00001586
$ 0.00001586$ 0.00001586
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00001531
$ 0.00001531$ 0.00001531

$ 0.00001586
$ 0.00001586$ 0.00001586

$ 0.00007822
$ 0.00007822$ 0.00007822

$ 0.00001482
$ 0.00001482$ 0.00001482

+0.35%

-1.33%

-2.11%

-2.11%

Cena AKIRA LABS (AKIRA) v reálném čase je $0.0000154. Za posledních 24 hodin se AKIRA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00001531 do maxima $ 0.00001586, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena AKIRA v historii je $ 0.00007822, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00001482.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena AKIRA se za poslední hodinu změnila o +0.35%, za 24 hodin o -1.33% a za posledních 7 dní o -2.11%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu AKIRA LABS (AKIRA)

$ 15.09K
$ 15.09K$ 15.09K

--
----

$ 15.11K
$ 15.11K$ 15.11K

979.79M
979.79M 979.79M

980,977,115.849797
980,977,115.849797 980,977,115.849797

Aktuální tržní kapitalizace AKIRA LABS je $ 15.09K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu AKIRA je 979.79M, přičemž celková zásoba je 980977115.849797. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 15.11K.

Historie cen v USD pro AKIRA LABS (AKIRA)

Během dnešního dne byla změna ceny AKIRA LABS na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny AKIRA LABS na USD  $ -0.0000110606.
Za posledních 60 dní byla změna ceny AKIRA LABS na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny AKIRA LABS na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.33%
30 dní$ -0.0000110606-71.82%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je AKIRA LABS (AKIRA)

Akira Labs builds tools to enhance users’ trading experience across multiple blockchains. Our Telegram-based bot allows automated trades, real-time copy trading, and whale tracking, giving traders speed, transparency, and actionable insights. We aim to create a complete ecosystem where users can track markets, make informed decisions, and participate in exclusive products available only to token holders. “Empowering traders"

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny AKIRA LABS (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít AKIRA LABS (AKIRA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva AKIRA LABS (AKIRA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro AKIRA LABS.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny AKIRA LABS!

AKIRA na místní měny

Tokenomika pro AKIRA LABS (AKIRA)

Pochopení tokenomiky AKIRA LABS (AKIRA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu AKIRA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně AKIRA LABS (AKIRA)

Jakou hodnotu má dnes AKIRA LABS (AKIRA)?
Aktuální cena AKIRA v USD je 0.0000154 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena AKIRA v USD?
Aktuální cena AKIRA v USD je $ 0.0000154. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace AKIRA LABS?
Tržní kapitalizace AKIRA je $ 15.09K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem AKIRA v oběhu?
Objem AKIRA v oběhu je 979.79M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) AKIRA?
AKIRA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00007822 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) AKIRA?
AKIRA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00001482 USD.
Jaký je objem obchodování AKIRA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování AKIRA je -- USD.
Dosáhne AKIRA letos vyšší ceny?
AKIRA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenAKIRA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:24:39 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se AKIRA LABS (AKIRA)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,102.72
$110,102.72$110,102.72

-0.10%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,873.00
$3,873.00$3,873.00

+0.31%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02399
$0.02399$0.02399

-25.45%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.08
$186.08$186.08

-1.10%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,873.00
$3,873.00$3,873.00

+0.31%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,102.72
$110,102.72$110,102.72

-0.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.08
$186.08$186.08

-1.10%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5077
$2.5077$2.5077

-0.64%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09971
$0.09971$0.09971

+99.42%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01999
$0.01999$0.01999

-0.05%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00530
$0.00530$0.00530

+341.66%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0054742
$0.0054742$0.0054742

+179.01%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0040
$0.0040$0.0040

+60.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000817
$0.0000817$0.0000817

+63.40%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.314
$20.314$20.314

+57.91%