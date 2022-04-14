Tokenomika pro AKACHI (AKACHI)

Zjistěte klíčové informace o AKACHI (AKACHI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o AKACHI (AKACHI)

Akachi is a groundbreaking technology project redefining financial chart analysis. Upload an image of any cryptocurrency or stock market chart, and our advanced bot instantly processes it to deliver accurate technical analysis and actionable trade signals. Whether you're navigating crypto trends or stock market shifts, Akachi ensures fast, reliable insights at your fingertips. This is just the start—welcome to Akachi V1

Oficiální webové stránky:
https://www.akachi.world/

AKACHI (AKACHI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro AKACHI (AKACHI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 8.65K
$ 8.65K$ 8.65K
Celkový objem:
$ 999.63M
$ 999.63M$ 999.63M
Objem v oběhu:
$ 999.63M
$ 999.63M$ 999.63M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 8.65K
$ 8.65K$ 8.65K
Historické maximum:
$ 0
$ 0$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika AKACHI (AKACHI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro AKACHI (AKACHI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů AKACHI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu AKACHI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro AKACHI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAKACHI!

Předpověď ceny AKACHI

Chcete vědět, kam může AKACHI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen AKACHI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.