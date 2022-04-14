Tokenomika pro AKACHI (AKACHI)
Informace o AKACHI (AKACHI)
Akachi is a groundbreaking technology project redefining financial chart analysis. Upload an image of any cryptocurrency or stock market chart, and our advanced bot instantly processes it to deliver accurate technical analysis and actionable trade signals. Whether you're navigating crypto trends or stock market shifts, Akachi ensures fast, reliable insights at your fingertips. This is just the start—welcome to Akachi V1
AKACHI (AKACHI): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro AKACHI (AKACHI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika AKACHI (AKACHI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro AKACHI (AKACHI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů AKACHI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu AKACHI, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro AKACHI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAKACHI!
