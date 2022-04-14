Tokenomika pro AIVeronica by Virtuals (AIV)

Zjistěte klíčové informace o AIVeronica by Virtuals (AIV), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o AIVeronica by Virtuals (AIV)

AIVeronica is the World’s First and Largest AI Game Master. AIVeronica isn’t just another AI agent - she is the architect of next-generation gaming. By fusing crowd-sourced gameplay data, adaptive deep learning, and token incentives, AIVeronica transforms static games into living, evolving universes where players and developers co-create the future acorss all game genres. Making Gaming Great Again together with AIVeronica!

Oficiální webové stránky:
https://app.virtuals.io/virtuals/19018

AIVeronica by Virtuals (AIV): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro AIVeronica by Virtuals (AIV), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.78M
$ 1.78M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.78M
$ 1.78M
Historické maximum:
$ 0.00705355
$ 0.00705355
Historické minimum:
$ 0.00146274
$ 0.00146274
Aktuální cena:
$ 0.00177962
$ 0.00177962

Tokenomika AIVeronica by Virtuals (AIV): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro AIVeronica by Virtuals (AIV) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů AIV, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu AIV, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro AIV rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAIV!

Předpověď ceny AIV

Chcete vědět, kam může AIV zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen AIV kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.