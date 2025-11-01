BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena AiTradeusMaximus je 0 USD. Sledujte aktualizace cen AIM v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AIM.

Více informací o AIM

Informace o ceně AIM

Co je to AIM

Bílá kniha pro AIM

Oficiální webové stránky AIM

Tokenomika pro AIM

Předpověď cen AIM

Logo AiTradeusMaximus

AiTradeusMaximus Cena (AIM)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 AIM na USD

$0.00010166
$0.00010166$0.00010166
+0.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny AiTradeusMaximus (AIM)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:15:53 (UTC+8)

Informace o ceně AiTradeusMaximus (AIM) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.28%

+21.72%

+21.72%

Cena AiTradeusMaximus (AIM) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se AIM obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena AIM v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena AIM se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o +0.28% a za posledních 7 dní o +21.72%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu AiTradeusMaximus (AIM)

$ 71.16K
$ 71.16K$ 71.16K

--
----

$ 101.66K
$ 101.66K$ 101.66K

700.00M
700.00M 700.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace AiTradeusMaximus je $ 71.16K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu AIM je 700.00M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 101.66K.

Historie cen v USD pro AiTradeusMaximus (AIM)

Během dnešního dne byla změna ceny AiTradeusMaximus na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny AiTradeusMaximus na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny AiTradeusMaximus na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny AiTradeusMaximus na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.28%
30 dní$ 0-1.31%
60 dní$ 0-65.95%
90 dní$ 0--

Co je AiTradeusMaximus (AIM)

AIM (AITradeus Maximus) is a next-generation AI-powered cryptocurrency trading protocol designed to automate and optimize trading across volatile markets. It fuses large language model intelligence with strategic tokenomics to create a sustainable, profit-sharing ecosystem.

In a market driven by emotion and noise, AIM replaces guesswork with precision. Our ensemble of LLMs — including GPT, Claude, and more — continuously analyzes market data, news, sentiment, and on-chain activity to generate real-time trading decisions.

The system is fully autonomous, operating without human intervention, and supports multiple portfolio strategies such as momentum, mean reversion, and arbitrage. All trading profits are logged transparently and partially redistributed to $AIM token holders.

Zdroj AiTradeusMaximus (AIM)

Předpověď ceny AiTradeusMaximus (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít AiTradeusMaximus (AIM) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva AiTradeusMaximus (AIM) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro AiTradeusMaximus.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny AiTradeusMaximus!

AIM na místní měny

Tokenomika pro AiTradeusMaximus (AIM)

Pochopení tokenomiky AiTradeusMaximus (AIM) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu AIM hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně AiTradeusMaximus (AIM)

Jakou hodnotu má dnes AiTradeusMaximus (AIM)?
Aktuální cena AIM v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena AIM v USD?
Aktuální cena AIM v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace AiTradeusMaximus?
Tržní kapitalizace AIM je $ 71.16K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem AIM v oběhu?
Objem AIM v oběhu je 700.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) AIM?
AIM dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) AIM?
AIM dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování AIM?
Aktuální 24hodinový objem obchodování AIM je -- USD.
Dosáhne AIM letos vyšší ceny?
AIM může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenAIM, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:15:53 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se AiTradeusMaximus (AIM)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

