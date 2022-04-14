Tokenomika pro Air Fryer Guy (FRYER)
Informace o Air Fryer Guy (FRYER)
The developer is very well known for his business/ acting ventures in his personal life/career. He’s known as the Air Fryer Guy. His legal name is Jake Grigg. He has has followings on Instagram, Facebook, TikTok, and X for many years. He decided he wanted to build his already known brand into a tokenized meme. We’re in the very early stages of building something special with a well known, doxxed and trustworthy individual at the helm. Jake “AirFryerGuy” has locked all his supply.
Air Fryer Guy (FRYER): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Air Fryer Guy (FRYER), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Air Fryer Guy (FRYER): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Air Fryer Guy (FRYER) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů FRYER, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu FRYER, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro FRYER rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFRYER!
Předpověď ceny FRYER
Chcete vědět, kam může FRYER zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen FRYER kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.