Informace o Air Fryer Guy (FRYER)

The developer is very well known for his business/ acting ventures in his personal life/career. He’s known as the Air Fryer Guy. His legal name is Jake Grigg. He has has followings on Instagram, Facebook, TikTok, and X for many years. He decided he wanted to build his already known brand into a tokenized meme. We’re in the very early stages of building something special with a well known, doxxed and trustworthy individual at the helm. Jake “AirFryerGuy” has locked all his supply.

Oficiální webové stránky:
https://www.tiktok.com/@airfryerguy

Air Fryer Guy (FRYER): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Air Fryer Guy (FRYER), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 10.84K
$ 10.84K
Celkový objem:
$ 995.09M
$ 995.09M
Objem v oběhu:
$ 958.46M
$ 958.46M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 11.25K
$ 11.25K
Historické maximum:
$ 0
$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika Air Fryer Guy (FRYER): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Air Fryer Guy (FRYER) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů FRYER, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu FRYER, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro FRYER rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFRYER!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.